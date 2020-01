Gianmarco Onestini, duro sfogo contro la tv spagnola: “questo è bullismo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gianmarco Onestini nella calza della Befana non ha di certo trovato pace e serenità. Lui stesso è il primo a non farne mistero e attraverso un post su Instagram scrive: Mi dispiace se non sono stato presente ma mi fa molto male. Mi fa male l’assurdo bullismo che sto ricevendo da parte della televisione, che arrivano a inventare completamente le notizie solo per parlare male di me esattamente come facevano con i bulli della scuola quando ero bambino. Ora non sto bene perché, nonostante tutto, sono umano e la costante mancanza di rispetto e la violenza psicologica causano ancora più dolore di una lesione fisica. Andiamo per gradi e capiamo cosa è successo. Anche se il Gran Hermano (copia carbone del GF italiano) è finito da un pezzo, gli strascichi che porta con sé non sono finiti. Come già sappiamo Gianmarco, durante il programma, è stato protagonista di un triangolo ... Leggi la notizia su trendit

