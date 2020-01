Gerardina Trovato esclusa dal festival di Sanremo: “Non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni” (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ in forte difficoltà da tempo Gerardina Trovato e nonostante le critiche di molti continua a parlarne confidando anche di avere magari sbagliato a raccontare tutto a chi si occupa della scelta delle canzoni per il festival di Sanremo. A Il Messaggero ha confidato che è stata la Rai a contattarla per una eventuale partecipazione al festival, volevano ascoltare delle sue canzoni inedite e lei ne ha proposte ben 24 ma nessuna è stata accettata. Ci è rimasta malissimo, credeva che dal 2020 la sua carriera potesse ricominciare, che finalmente qualcosa stava per cambiare dopo tanti anni di sofferenza. Di cosa parlano le canzoni inedite di Gerardina Trovato, perché la cantautrice siciliana che ha regalato al pubblico successi indimenticabili non esiste più nel mondo della musica leggera italiana? Per la Trovato il problema è che davvero sola, senza nessuno accanto, nessuna casa discografica ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

rouges56 : Gerardina Trovato: «Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Da Sanremo l'ultimo no» - robdeangeliss : Gerardina Trovato: «Sono sola e senza soldi, mi aiuta la Caritas. Da Sanremo l'ultimo no» - radiosiciliarse : GERARDINA TROVATO - I miei pensieri sono tutti li' -