GAZZETTA – “Un Napoli da rifondare. Rino cerca il miracolo che gli riuscì al Milan” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gennaro Gattuso è arrivato nuovamente a fine impero, come lo era il Milan che ha allenato. Questo è il paragone fornito dall’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che spiega come il tecnico sia arrivato in un Napoli ancora vittima della gestione del precedente allenatore. “Un Napoli da rifondare dopo anni gloriosi. Rino sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie di un ammutinamento. cerca il miracolo che gli riuscì al Milan, perché arrivare a un punto dalla Champions la stagione scorsa, fu tale”, scrive la rosea. C’è molta attesa per il big match contro l’Inter anche perché il risultato non è scontato. Bisogna vedere come reagirebbe la piazza di fronte a un grave insuccesso. Sarebbe il secondo di “Ringhio” al San Paolo dopo aver perso alla prima contro il Parma. Mai come stavolta il Napoli sembra appeso a un filo e ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

