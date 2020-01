Gazzetta: Gattuso sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-Inter, Gazzetta esalta Gattuso: lavora nelle macerie dell’ammutinamento e pretende orgoglio e progressi, ritroverà Conte nella notte dei “Sergenti d’Italia”! Una sfida di ferro quella in programma questa sera per Gattuso al San Paolo. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro è arrivato in un momento difficilissimo del Napoli e si sta impegnando per riportare l’ambiente e la squadra alla normalità. Gattuso non è nuovo a queste situazione, anche a Milano il suo non fu un arrivo facile “Gattuso è arrivato nuovamente a fine impero, come lo era il Milan che ha allenato. È arrivato in un Napoli lacerato dallo scontro suicida tra presidente e spogliatoio; un Napoli da rifondare, dopo anni gloriosi. Rino sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie di un ammutinamento. Cerca il miracolo che gli riuscì al Milan, ... Leggi la notizia su ilnapolista

