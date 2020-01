Gattuso: «Il San Paolo non sia un alibi, siamo professionisti» (Di martedì 7 gennaio 2020) Non dobbiamo pensare al San Paolo, dobbiamo pensare che non si vince dal 19 ottobre e quindi la gente non ci può applaudire. Qualcuno mi prende per scemo, ma la squadra a tratti ha espresso un buon gioco, Da quando sono arrivato io, abbiamo preso tre gol perché i giocatori sono sviolati. Guarderò anche i tacchetti. Non esiste la sfortuna. Bisogna tenere il campo, nel primo tempo ci siamo fatti superare troppe volte a centrocampo. Se miglioriamo a livello mentale e di condizione, la strada è questa. Non voglio parlare di Fabian. Dobbiamo giocare più da squadra, dobbiamo fare meno errori individuali. Cosa possiamo rimproverare alla squadra? Nulla. Abbiamo fatto cose importanti ma abbiamo commesso ingenuità a livello individuale. Non voglio trovare alibi, tante volte abbiamo giocato due contro due, forse dobbiamo stare contro due, scivolare meno, stare sul pezzo di più. Bisogna parlare del ... Leggi la notizia su ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Ho un obiettivo: riportare l’entusiasmo al San Paolo” ?? #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre - allgoalsnapoli : L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dallo San Paolo dopo la sconfitta contro l'… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gattuso in conferenza stampa: ”Fatto cose importanti, ma ab… -