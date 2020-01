Gasperini: “Abbiamo giocatori veramente forti, che stanno giocando con voglia, divertendosi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo la manita al Parma, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky. “Una soddisfazione enorme. Abbiamo una chimica in questo stadio, un’energia favolosa. E’ un momento molto bello perché i giocatori lo sentono e c’è una crescita grande da parte di tutta la squadra. Stiamo giocando veramente bene. Dobbiamo gestire tutto questo con la massima umiltà, ma ci crediamo”. Una partita perfetta? “La perfezione non esiste, sono convinto che si possa migliorare in tante cose, ma io oggi non ho potuto non fare i complimenti ai ragazzi che stanno giocando con voglia di giocare a calcio, con spirito”. Su Ilicic: “Sarà l’ambiente, l’allenatore, la società, ma per fare questo tipo di prestazioni, con questa continuità e gol vuol dire che dentro ci sono giocatori davvero forti che possono giocare con qualsiasi ... Leggi la notizia su ilnapolista

