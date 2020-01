Gagliardini: “Dobbiamo provare a non prendere le ripartenze, che ci possono fare male” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky, nell’intervallo di Napoli-Inter, Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter ha detto la sua sulla partita che al momento la squadra nerazzurra conduce per 2-1. “Ci sono grandi ribaltamenti di campo, dobbiamo cercare di essere più compatti e più solidi. E provare a non prendere le ripartenze che abbiamo preso, che ci possono far male. Dobbiamo cercare di fare meno errori stupidi possibili” L'articolo Gagliardini: “Dobbiamo provare a non prendere le ripartenze, che ci possono fare male” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

fpa82 : RT @FcInterNewsit: Gagliardini al 45esimo: 'Dobbiamo essere più solidi ed evitare gli errori stupidi' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: HALF TIME - Inter, Gagliardini: 'Dobbiamo essere più solidi' - robysica : Gagliardini: “Dobbiamo cercare di essere più compatti” -