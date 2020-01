Funerali Soleimani Teheran: in milioni all’università per la cerimonia (Di lunedì 6 gennaio 2020) milioni di persone hanno invaso letteralmente le strade e le piazze di Teheran in occasione dei Funerali del generale iraniano Qassem Soleimani. Dopo la folla al corteo di Ahvaz, una marea di persone si è concentrata attorno all’università dove si svolgerà la cerimonia funebre per il comandante delle forze di Qods. Soleimani è stato ucciso da un raid Usa lanciato a Baghdad lo scorso venerdì. Ciò ha provocato la salita della tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti. Ali Khamenei, la guida Suprema dell’Iran, ha guidato le preghiere nella cerimonia funebre del generale iraniano. “Pazzo Trump a non pensare che tutto sia finito con il martirio di mio padre”, ha detto la figlia del generale, Zeinab Soleimani parlando alla folla. Il presidente Rohani, invece, ha dichiarato che “gli americani non si sono resi conto di quale grave errore hanno commesso. La ... Leggi la notizia su notizie

