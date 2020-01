Funerali Soleimani in Iran: “Uccidere Trump e gli americani non ci basta” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Anche se colpissimo tutte le basi Usa, o uccidessimo Trump, non sarebbe sufficiente a vendicare l’uccisione di Qassem Soleimani. Annuncio di guerra del brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh. Come se non bastassero i botta e risposta dei giorni scorsi tra gli Usa e l’Iran, oggi sono arrivati altri annunci di guerra durante i Funerali del … L'articolo Funerali Soleimani in Iran: “Uccidere Trump e gli americani non ci basta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fattoquotidiano : I funerali - A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione [Legg… - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Se l'Iraq ci caccia, dovrà restituire i soldi spesi per la base militare Usa' #ANSA - fattoquotidiano : Iran, milioni di persone in strada a Teheran per i funerali di Soleimani. La figlia: “Giorni bui per Usa”. Khamenei… -