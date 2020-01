Francesco Monte ha tradito Giulia? Spunta un dettaglio compromettente (Di lunedì 6 gennaio 2020) Isabella De Candia celebra la storia d’amore con Francesco Monte. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne ora rischia: a Vieni da Me ha mentito sulla rottura tra lui e Giulia Salemi? Il dettaglio non passa inosservato agli ammiratori dell’italo-iraniana Da che mondo è mondo, fine anno porta con sé anche bilanci e ricordi, motivo di nostalgia se positivi. Dunque, pure la fidanzata di Francesco Monte ha desiderato ripercorrere sulla sua pagina Instagram i dodici mesi appena archiviati, condividendo coi propri seguaci i momenti più significativi, tra cui ovviamente la storia d’amore. Un rospo difficile da inghiottire Pazientemente, Isabella De Candia ha saputo riportare il sorriso al modello tarantino dopo la fine delle sue pene. Almeno per quanto riguarda Cecilia Rodriguez, perché nel caso della sua ultima fiamma, Giulia Salemi (conosciuta nel reality), gli utenti non hanno mai accettato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Francesco Monte ha tradito Giulia? Spunta un dettaglio compromettente - - zazoomnews : Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e ritrova l’amore con il suo Luigi (Foto) - #Giulia #Salemi #dimentica… - KontroKulturaa : Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e ritrova l'amore con il suo Luigi (Foto) - -