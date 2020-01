Francesca Fioretti, la dedica emozionante per Astori su Instagram: “Ci hai trovate” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una tenera dedica che fa commuovere: a quasi due anni dalla scomparsa di Davide Astori, Francesca Fioretti posta sul suo profilo Instagram una foto direttamente dal Polo Nord: SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate! Uno scatto molto suggestivo, con lo sfondo dell’aurora boreale, ma con il cuore sempre vicino al suo grande amore. Davide e Francesca, una coppia sorridente e innamoratissima: tra lei e Astori è stato amore al primo sguardo, una grande intesa e lo svilupparsi di grandi progetti. L’amore per i viaggi, poi, una grande passione in comune. E proprio in suo onore Francesca continua a girare il mondo insieme alla piccola Vittoria, di quasi 4 anni. Passo dopo passo, la Fioretti è tornata a vivere, come è giusto che sia, senza mai dimenticare il suo compagno e padre del suo grande amore, la figlioletta. Un percorso duro e complesso, che però oggi l’ha portata di nuovo a ... Leggi la notizia su dilei

zazoomnews : Francesca Fioretti dedica un post commovente a Davide Astori - #Francesca #Fioretti #dedica - notizieit : Francesca Fioretti dedica un post commovente a Davide Astori - zazoomnews : Davide Astori il ricordo di Francesca Fioretti a quasi due anni dalla morte: “Ci hai trovate” - #Davide #Astori… -