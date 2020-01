FOTO-VIDEO/ La Befana dei Vigili del Fuoco ha fatto tappa in Pediatria (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – La vicinanza con il mondo dei bambini ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche quest’anno, quindi, per la nona volta consecutiva, i Vigili del Fuoco di Avellino, in occasione della festività dell’Epifania, hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati, per consegnare ai bambini regali e dolciumi. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-VIDEO-2020-01-06-at-12.41.48.mp4 L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, sezione di Avellino, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità irpina. ... Leggi la notizia su anteprima24

