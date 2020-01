FOTO/ In fiamme un’abitazione del centro storico di Calitri (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCalitri (Av) – In fiamme un’abitazione del centro storico di Calitri. E’ quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Bisaccia e Lioni, in via Nicolaus. La struttura di due piani fuori terra, è stata spenta con non poche difficoltà, visto che era posizionata nel centro storico, e quindi non facilmente raggiungibile. Le tre donne presenti all’interno non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. 1 di 5 ... Leggi la notizia su anteprima24

