FOTO – Humanitas-E ti Porto in Africa: 200 visite e 150 pasti per gli indigenti di Caserta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quasi duecento visite specialistiche e, a seguire, centocinquanta pranzi offerti: Corpo internazionale di soccorso Humanitas e Associazione internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’ hanno offerto il volto più nobile della solidarietà in piazza, a Caserta, nel giorno della befana. Così il presidente della Onlus, il cardiologo e missionario Vincenzo Mallamaci: “Stupenda Epifania a Caserta grazie all’iniziativa del Presidente Humanitas Roberto Schiavone che ci ha visti accanto alle persone bisognose a prestare visite mediche specialistiche ed a condividere il pasto con loro. Anche noi dell’Associazione ‘E ti Porto in Africa’ siamo stati presenti arricchendoci dei tanti gesti d’amore vero che questi nostri fratelli ci hanno voluto donare: un bacio, una stretta di mano, una carezza, una FOTO ma, soprattutto, i tanti grazie che solo coloro che non hanno avuto ... Leggi la notizia su ladenuncia

