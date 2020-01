FOTO Francesca Schiavone dopo aver sconfitto un tumore: “I capelli stanno crescendo, felicità” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Francesca Schiavone ha sconfitto un tumore maligno e giorno dopo giorno assapora la sua nuova vita. L’ex tennista è tornata più forte che mai dopo aver vinto la sua battaglia contro la malattia, la milanese ha trascorso le vacanze natalizie sulla neve e oggi ha postato una FOTO sui suoi canali social per mostrare la ricrescita dei capelli dopo la chemioterapia. La Leonessa, vincitrice del Roland Garros 2010, ha commentato con un gioioso: “Felicità, stanno crescendo tanto! Felicità“. View this post on Instagram Felicita<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f389.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

PEACHYWORLD2 : RT @ribster_: comunque milo cotogno commenta le foto di francesca michielin e per me già coppia più sensazionale del fantabosco https://t.c… - OA_Sport : FOTO Francesca Schiavone dopo aver sconfitto un tumore: “I capelli stanno crescendo, felicità” - ribster_ : comunque milo cotogno commenta le foto di francesca michielin e per me già coppia più sensazionale del fantabosco -