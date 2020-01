FORMAZIONI Juventus Cagliari: Higuain in panchina, c’è Ramsey (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Juventus Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus-Cagliari, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

