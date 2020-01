FORMAZIONI Atalanta Parma: bergamaschi al completo, c’è Kulusevski (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Atalanta Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Parma, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. Parma (4-3-3) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Atalanta-Parma, formazioni ufficiali: Kucka punta, Kulusevski c'è - infobetting : Atalanta-Parma: formazioni ufficiali, quote, pronostici - SOSFanta : ?? FORMAZIONI UFFICIALI - #Piatek parte titolare! ? Dentro Muriel, Hateboer, Sportiello nell'#Atalanta ?? La #Juve ca… -