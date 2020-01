Foggia, 100 perquisizioni dopo i tre attentati: sequestrate munizioni da guerra, bombe e armi. Lamorgese: “Risposta immediata” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un centinaio di perquisizioni nei quartieri ad alta densità delinquenziale per dare una “risposta immediata” a un inizio di 2020 segnato da tre attentati e un omicidio. Lo Stato reagisce al colpo di coda della criminalità organizzata Foggiana, che tra la notte di San Silvestro e il 3 gennaio ha fatto saltare due negozi e 7 auto in tre distinti episodi. Così all’alba la città è stata battuta da centinaia di uomini di Polizia, carabinieri e Guardia di finanza che hanno setacciato – con l’ausilio dei Ros, del Gico, dei Cacciatori di Puglia, unità cinofile ed elicotteri – i rioni Candelaro, nelle vicinanze del luogo dove giovedì scorso è stato ucciso con tre colpi alla testa il commerciante d’auto Roberto D’Angelo, e Cep, il ‘palazzone ex ONPI’ di corso del Mezzogiorno, le palazzine di alloggi popolari alla periferia della città e l’ex ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Attentati a Foggia, seguestrate armi e bombe in 100 perquisizioni. Lamorgese: 'Risposta dello Stato' [aggiornamento… - cadula : RT @repubblica: Attentati a Foggia, seguestrate armi e bombe in 100 perquisizioni. Lamorgese: 'Risposta dello Stato' [aggiornamento delle 1… - cronaca_news : Attentati a Foggia, seguestrate armi e bombe in 100 perquisizioni. Lamorgese: 'Risposta dello Stato'… -