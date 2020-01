Fisker Ocean - Tolti i veli alla prima Suv elettrica del marchio (Di lunedì 6 gennaio 2020) passato più di un anno da quando Henrik Fisker pubblicò su Twitter il primo teaser della Ocean, la prima SUV elettrica del suo marchio. Oggi, a poche ore dall'apertura del CES di Las Vegas, l'imprenditore ha svelato la sport utility a Los Angeles, in un evento dedicato durante il quale sono stati ufficializzati anche i primi dettagli tecnici e i prezzi: i listini partiranno da 37.499 dollari, pari a 33.478 euro. Il lancio commerciale è previsto per il prossimo anno, ma la Ocean è già prenotabile versando una caparra rimborsabile di 250 dollari (223 euro): i clienti potranno poi scegliere una sorta di abbonamento, cancellabile in qualsiasi momento senza penali, che consentirà di utilizzare l'auto con prezzi a partire da 379 dollari (338 euro) al mese con un chilometraggio massimo di 48.280 km l'anno. Due o quattro ruote motrici con 480 km d'autonomia. La Ocean arriverà sul mercato nel ... Leggi la notizia su quattroruote

