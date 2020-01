Fiorentina, Lirola: «Chiedo scusa ai tifosi per i 2 punti persi» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pol Lirola, terzino della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna al Dall’Ara (-Dal nostro inviato a Bologna, Antonio Parrotto) Pol Lirola, terzino della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina negli ultimi minuti di gara contro il Bologna. Le sue parole. «E’ un peccato perdere questi due punti, ma è inutile cercare scuse perché abbiamo sbagliato noi, ma se giocheremo così le vittorie arriveranno. Come mi trovo con Iachini?Bene, bene. Non abbiamo avuto molti giorni per lavorare insieme, ma alla lunga sarà una bella Fiorentina. Si è visto che la squadra ha lottato fino in fondo» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

