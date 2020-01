Fiorella Mannoia contro Trump/ "Non sa cosa fa e ci sono idioti che lo seguono" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fiorella Mannoia contro Donald Trump per raid in cui è morto generale Soleimani. "Non sa cosa fa e ci sono idioti che lo seguono", ha scritto la cantante. Leggi la notizia su ilsussidiario

