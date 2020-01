Festival di Sanremo 2020, Amadeus annuncia due nuove cantanti: anche Rita Pavone e Tosca in gara (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si allarga la gara dei big sul palco di Sanremo. Amadeus ha annunciato che i cantanti saranno 24 e non 22. I due nuovi volti sono stati svelati nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti. All’Ariston ci saranno anche Rita Pavone e Tosca, la prima con il brano ‘Niente (Resilienza 74)’ (74 è anche il numero dei suoi anni) e Tosca con il brano Ho amato tutto. Con una decisione a sorpresa, di cui si è avuto sentore solo nelle ultime 48 ore, il conduttore e direttore artistico (che aveva annunciato gli altri 22 cantanti in una recente intervista) ha comunicato i due nuovi concorrenti durante lo speciale per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, in onda in diretta su Rai1. Amadeus li ha presentati nel primo blocco di annuncio di cantanti in gara al Festival. Le due new entry sono state svelate insieme ai già noti Bugo e Morgan (di cui è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

