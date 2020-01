Fedez, malore nella notte per il cantante a Dubai: Chiara Ferragni spiega cos’è successo al marito (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una notte tutta da dimenticare per il noto rapper milanese Fedez: il cantante, in vacanza negli Emirati Arabi insieme a sua moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone, ha avuto un malore nella notte. A raccontare quanto successo la famosa moglie su Instagram: “Ha avuto un’indigestione – spiega la nota influencer – Ha urlato tutta la notte. Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose.” A chiamare i soccorsi è stata la moglie del cantante, al marito è stata quindi somministrata una flebo. A tranquillizzare i fan è stato anche il cantante che ha confessato di aver rigettato durante la mattinata odierna per poi sentirsi subito meglio Alla fine a scherzare sulla vicenda sono stati anche i diretti interessati, ... Leggi la notizia su bigodino

