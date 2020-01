Fedez, malore a Dubai: le urla di Chiara Ferragni e la chiamata ai soccorsi. Foto con la flebo su Instagram (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tanto spavento per Chiara Ferragni e Fedez che stanno trascorrendo le vacanze di Natale in un hotel di lusso a Dubai, negli Emirati Arabi, con il figlioletto Leone e le due sorelle di lei. Il rapper, infatti, come raccontato in una stories su Instagram dalla stessa fashion blogger, si è sentito male Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomblog : Malore per Fedez in vacanza a Dubai notte da incubo per Chiara Ferragni - #Malore #Fedez #vacanza #Dubai #notte - lillydessi : Fedez, malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte” - lillydessi : Fedez, malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte” -