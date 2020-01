Famiglia intossicata da monossido nel Bergamasco: 5 in ospedale (Di lunedì 6 gennaio 2020) La scorsa notte una coppia di Credaro (Bergamo) si è presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Iseo con forte mal di testa e nausea: i medici hanno immediatamente rilevato una intossicazione da monossido di carbonio, e si è anche proceduto all’evacuazione da casa dei figli della coppia, di 5, 8 e 12 anni che sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia per un controllo. Sul posto i vigili del fuoco per indagare sulla causa dell’intossicazione.L'articolo Famiglia intossicata da monossido nel Bergamasco: 5 in ospedale Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

