F1, la Ferrari e il motore per il 2020: tutte le novità e indiscrezioni. Nuovo intercooler per la Rossa? (Di lunedì 6 gennaio 2020) A Maranello si sta lavorando duramente in queste settimane invernali con l’obiettivo di realizzare una monoposto vincente, la Ferrari si lancia con grandi ambizioni verso il prossio Mondiale F1 che scatterà a metà marzo in Australia e la scuderia si sta concentrando non soltanto sull’aerodinamica ma anche sul motore. La power unit è stata il punto di forza delle Rosse per tutto il 2019 e non si vuole perdere questa supremazia, il sei cilindri è finito nel mirino degli avversari che hanno avuto sospetti di illegalità ma la Ferrari ne è sempre uscita integra e punta a realizzare un motore 2020 ancora migliore. Come riporta it.motorsport.com, il Nuovo propulsore nasce da un progetto innovativo che riguarda la parte alta del propulsore con nuove testate che dispongono di una diversa camera di combustione e sarebbe stato sviluppato un inedito intercooler per raffreddare ... Leggi la notizia su oasport

