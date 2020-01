Espulso imam radicale, ma la moglie lo difende: "Tanto lo riporterò qui" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Federico Garau Nadia Slimani, moglie dell'imam Merrouane Grine Espulso lo scorso venerdì con l'accusa di inneggiamento all'Isis ed alla jihad, è decisa a far ricorso al Tar di Roma. “Amo mio marito. Lo riporterò qui e cresceremo insieme il nostro bambino” Non vuole arrendersi la moglie di Merrouane Grine, imam marocchino di 41 anni Espulso nei giorni scorsi dal nostro Paese con l'accusa di essere un sostenitore dello stato islamico. Decisa a far tornare il coniuge in Italia, Nadia Slimani (35 anni), ha infatti intenzione di presentare ricorso al Tar del Lazio. “Amo mio marito. Lo riporterò qui e cresceremo insieme il nostro bambino”, afferma con decisione la donna, come riportato da “IlGazzettino”. Finito al centro delle indagini per aver condiviso sulla propria pagina Facebook diversi video inneggianti all'Isis e per aver espresso apprezzamenti nei confronti del califfato ... Leggi la notizia su ilgiornale

