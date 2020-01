Ergastolo per lo stupratore seriale di Manchester: ha abusato di quasi 200 uomini (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un viso pulito, occhiali da studente impeccabile, apparentemente gentile e pronto ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà: dietro questa maschera si nascondeva Reynhard Sinaga, ex studente indonesiano residente dal 2007 a Manchester, definito dai magistrati che lo hanno condannato al suo ennesimo Ergastolo ‘il peggior stupratore nella storia della Gran Bretagna’. L’ultima sentenza è stata emessa nel dicembre scorso, ma solo adesso, spiega la stampa britannica, i magistrati hanno pubblicato esito e verbali del processo.Sinaga, 36 anni, ha adescato in due anni e mezzo, tra il 2015 e il 2017, centinaia di uomini (il numero delle vittime accertate è arrivato quasi a 200, ma potrebbe salire ancora) fuori dai locali del centro di Manchester, per poi aggredirli sessualmente nel suo appartamento. Dopo il suo arresto nel 2017 e le prime condanne le ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : L'ora del giudizio per Weinstein, rischia l'ergastolo L'ex produttore più potente di Hollywood è accusato di stupro… - Europarl_IT : Ilham Tohti è un economista e attivista per i diritti umani, condannato all’ergastolo in Cina per aver difeso i dir… - _Velies_ : RT @HuffPostItalia: Ergastolo per lo stupratore seriale di Manchester: ha abusato di quasi 200 uomini -