Equitazione, Emanuele Gaudiano qualifica l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel salto individuale (Di lunedì 6 gennaio 2020) La FEI in data odierna ha aggiornato al 31 dicembre i ranking olimpici di Equitazione, certificando la notizia che era nell’aria già da qualche giorno: l’Italia stacca il pass individuale nel salto ostacoli grazie ad Emanuele Gaudiano, che chiude in testa alla graduatoria del Gruppo B con Chalou. Il binomio azzurro si attesta a 1242 punti. Carta olimpica anche per il Portogallo, grazie alla seconda piazza di Luciana Diniz su Vertigo du Desert, ma l’amazzone lusitana chiude abbastanza lontana dall’italiano, fermandosi a quota 1038: entrambi i pass non sono nominali, dunque Emanuele Gaudiano non ha la certezza di essere presente a Tokyo 2020. Con l’odierna carta olimpica ecco che il totale degli italiani qualificati a sale a quota 167, con 84 uomini ed 83 donne, in 22 sport diversi. Restano però fermi a 12 i pass nominali. Va ricordato, per completezza ... Leggi la notizia su oasport

