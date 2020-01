Epifania, messa solenne a San Pietro

Preceduto da unaprocessione, Papa Francesco è nella basilica di Sanin Vaticano, per celebrare ladell'e per annunciare ufficialmente la data del giorno di Pasqua, che quest'anno cade il 12 aprile, e delle altre festività del 2020. Nel Vangelo di oggi, l'adorazione dei Magi dopo la nascita di Gesù e la minaccia del re Erode. "La fede non è un insieme di belle dottrine, ma il rapporto con una Persona viva da amare. E' stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto".(Di lunedì 6 gennaio 2020)