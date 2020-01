Epifania: arriva la Befana per i piccoli pazienti al San Camillo di Roma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nei due reparti di pediatria dell’ospedale San Camillo di Roma oggi arriva la Befana: nel pomeriggio una delegazione di lavoratori del commercio “scorterà” la Befana tra i piccoli pazienti e verranno distribuiti giocattoli, calze piene di dolci e libri. “L’iniziativa -alla sua terza edizione – nasce dalla sensibilità dei lavoratori e ha come obiettivo il sorriso dei piccoli ricoverati, ma vuole anche mettere in evidenza il valore del giorno festivo, il diritto dei malati e l’importanza della sanità pubblica,” dichiara Francesco Iacovone, del Cobas Nazionale. “Abbiamo saputo che caposala e medici nei giorni scorsi hanno annunciato ai bambini il nostro arrivo – prosegue il rappresentante sindacale – questo ci riempie di emozione e rafforza la nostra voglia di essere accanto a loro, alle loro famiglie e ai lavoratori ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

infoitinterno : Meteo: BEFANA sotto il gelo. Arriva il freddo polare. I dettagli dell’epifania - rtl1025 : Oggi è l'#Epifania. Arriva la #Befana. A chi distribuirà #dolci e a chi #carbone? Ne parliamo a #nonstopnews con… - infoitinterno : Vigilia dell’Epifania 2020, arriva la Befana! I VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp -