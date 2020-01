Epifania al “Fatebenefratelli”, i vigili del fuoco in soccorso della befana (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa befana è arrivata anche al Reparto Pediatria del Fatebenefratelli. Nel giorno della festa della vecchina con la scopa, in interpretazione laica, la befana non ha dimenticato i piccoli ricoverati nell’Ospedale beneventano. La befana è arrivata nonostante qualche problema che ha creato anche a lei il forte vento. Fortunatamente, però, un reparto dei vigili del fuoco, che si trovava, a passare proprio dalle parti della Pediatria e proprio nel momento dell’arrivo in volo della befana, ha prestato soccorso, con un’autoscala, alla vecchina ed ha consentito, così, di portare a termine il suo compito così atteso dai più piccoli. Gioia e felicità per i piccoli degenti di pediatria che in un giorno di festa devono passarla in ospedale. L'articolo Epifania al “Fatebenefratelli”, i vigili del fuoco in soccorso della befana ... Leggi la notizia su anteprima24

Epifania “Fatebenefratelli” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Epifania “Fatebenefratelli”