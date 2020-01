Epifania 2020: origini, significato e celebrazioni in Italia della festa della befana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Epifania è una parola che deriva dal greco ἐπιφάνεια, epipháneia, e si traduce in Italiano con apparizione, termine che nella tradizione cristiana ha il significato di prima manifestazione dell’umanità e divinità di Gesù Cristo ai popoli del mondo, simboleggiati dai Magi che vanno a fargli visita portando in dono oro, incenso e mirra. Nel linguaggio comune Epifania sta a indicare l'Epifania del Signore, una festa cristiana che cade il 6 gennaio, dodici giorni dopo il Natale, ma ha origini più antiche. I Re magi riconobbero in Cristo il salvatore universale, diventando l'anello di congiunzione tra il cristianesimo e i culti misterici orientali. La dodicesima notte dopo il solstizio invernale si celebrava in era pre-cristiana la morte e la rinascita della natura attraverso Madre Natura. La contaminazione narrativa tra i Re Magi, sciamani legati al culto degli astri originari ... Leggi la notizia su gqitalia

