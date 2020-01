Emergenza incendi in Australia: qualità dell’aria pessima a Canberra, trovato il corpo della 25ª vittima (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un po’ di pioggia è caduta nelle scorse ore nel sudest dell’Australia, devastato dagli incendi incontrollati: nonostante ciò, nella capitale Canberra la qualità dell’aria rimane pessima, a causa del fumo causato dai roghi, tanto che uffici pubblici, musei, parchi, attività commerciali e università sono chiusi e le autorità hanno chiesto alla popolazione di rimanere in casa. La polizia del New South Wales ha confermato oggi il decesso di un uomo di 71 anni: si tratta della 25ª vittima di questa devastante stagione degli incendi, iniziata a settembre. Il corpo dell’uomo, disperso dal 31 dicembre, è stato ritrovato a Nerrigundah, nell’Eurobodalla Shire. Gli incendi attivi nel New South Wales rimangono oltre 140, tutti al livello di allerta più basso. Nello Stato di Victoria, i focolai sono 39, nessuno a livello di Emergenza. La pioggia ha concesso un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

