Emergence: su Fox arriva il mistero della bambina senza nome (Di lunedì 6 gennaio 2020) Emergence Un nuovo mystery drama arriva in Italia. Debutta questa sera – alle 21.00 su Fox (canale 112 di Sky) – Emergence, serie ABC. La storia ruoterà attorno al tenero rapporto che una poliziotta, Jo Evans, instaura con una ragazzina senza nome – che poi sarà chiamata Piper – scampata ad un disastro aereo ma che non ricorda nulla né dell’incidente, né del suo passato. Verità nascoste, avvincenti avvenimenti e colpi di scena al cardiopalma sono le componenti di una serie che unirà mistero, dramma e fantascienza. Creata da Tara Butters e Michele Fazekas, la serie vedrà nei panni della protagonista l’attrice Allison Tolman, conosciuta al pubblico per aver interpretato nel 2014 l’agente di polizia Molly Solverson in Fargo. Accanto a lei ci saranno Donald Faison, ex dottor Christopher Turk di Scrubs, che avrà il ruolo dell’ex marito di Jo e ... Leggi la notizia su davidemaggio

