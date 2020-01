Emergence, il nuovo mystery ogni lunedì su FOX (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una bambina in pericolo di vita. Una poliziotta premurosa che la protegge e si prende cura di lei. La nuova serie Abc, Emergence, dal 6 gennaio ogni lunedì alle 21 su FOX (Sky, 112 SAT e FIBRA, 457 DTT) a metà tra il thriller e il drama è incentrata sul tenero rapporto tra Jo Evans (Allison Tolman, conosciuta per aver interpretato con successo la police woman in Fargo) e la bambina senza nome, che poi... Leggi la notizia su digital-news

SpettacoloMania : #Emergence il nuovo thriller drama dal 6 gennaio su @foxtvit - zazoomblog : Emergence il nuovo mystery di ABC dal 6 gennaio su Fox Italia - #Emergence #nuovo #mystery #gennaio -