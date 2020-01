Egitto, ancora prorogata la detenzione dell’avvocata Mahienour al-Masri (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 3 gennaio la Procura suprema per la sicurezza dello stato dell’Egitto ha rinnovato di altri 15 giorni la detenzione dell’avvocata Mahienour al-Masri, arrestata il 22 settembre scorso al Cairo proprio mentre stava lasciando gli uffici della procura. Mahienour al-Masri, il cui arresto è scattato nei giorni delle ultime proteste di massa, è sotto indagine per “diffusione di notizie false” e “collaborazione con un gruppo terroristico nel perseguimento dei suoi obiettivi”. Persona tra le più importanti del movimento dei difensori dei diritti umani in Egitto, insignita del premio Ludovic Trarieux per i diritti umani, Mahienour al-Masri è finita in carcere tre volte negli ultimi cinque anni. Nel febbraio 2015 era stata condannata a due anni di carcere per “manifestazione non autorizzata”, “danneggiamento di proprietà della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

