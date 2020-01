Eden - Un pianeta da salvare - diretta dalle 21.15 su TvBlog : Dopo l'antipasto dell'ottobre scorso, Licia Colò con il suo Eden - Un pianeta da salvare entra in pianta stabile nel palinsesto di La7 con la prima puntata in onda stasera alle 21.15. TvBlog seguirà questo debutto in liveblogging.Dopo Kilimangiaro su Rai3, Il mondo insieme su Tv2000 e Niagara su Rai2, Licia Colò debutta sull'emittente di Cairo con un ciclo di documentari dedicati come sempre alla salvaguardia dell'ambiente. Ma ecco cosa ...

Programmi TV di stasera - lunedì 6 gennaio 2019. Su La7 al via «Eden – Un pianeta da salvare» con Licia Colò : Licia Colò Rai1, ore 20.35: I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia Come da tradizione, il 6 gennaio torna l’appuntamento con I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il ...

Eden – Un Pianeta da Salvare : dal 6 gennaio al via su La7 la «nuova avventura» di Licia Colò : Licia Colò Correva l’anno 1989 quando, ancora giovanissima, Licia Colò salpò a bordo della celebre Arca di Noè di Canale5 portando in tv la sua passione per gli animali, l’ambiente e la natura. Una passione che a distanza di 30 anni esatti, con migliaia di km macinati in giro per il mondo e altrettante ore di tv, è rimasta immutata, al punto da spingere la conduttrice veronese ad intraprendere una nuova avventura televisiva in giro ...

Eden - Un pianeta da salvare : le dichiarazioni di Licia Colò in conferenza stampa : Oggi, a Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Eden - Un pianeta da salvare, il nuovo programma (in onda da mercoledì 8 gennaio 2019 in prima serate su La7) condotto da Licia Colò che andrà alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull'attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l'ambiente e l'uomo.