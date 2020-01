Ed Sheeran, quanti chili ha perso? Ecco come ha fatto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ed Sheeran, 28 anni, negli ultimi giorni ha svelato come avrebbe fatto a perdere così tanti chili in poco meno di tre anni. Attraverso il podcast Behind the Medal il cantautore ha rivelato la sua personale dieta dimagrante, che lo ha portato a perdere oltre 20 chili. Tra il 2015 e il 2016 ho vissuto il periodo più brutto della mia vita: sono arrivato a pesare oltre i 100 chili. Quando ero piccolo giocavo a calcio, poi con la musica ho buttato via tutto, ho cominciato a fumare…Ed Sheeran come ha fatto Ed Sheeran a perdere chili? Sempre lui stesso ha ammesso di dedicare molto tempo all’attività fisica. Ogni mattina il cantante dedica 45 minuti di corsa, alternata con nuoto e alcuni esercizi fisici. La svolta vera e propria è arrivata tre anni fa, quando il cantautore ha deciso di smettere di fumare e “pulire i polmoni”, cominciando ad allenarsi. Grazie a ... Leggi la notizia su trendit

