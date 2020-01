Ecco con chi ha trascorso le vacanze Maria Elena Boschi (Di martedì 7 gennaio 2020) Il tempo delle vacanze è quasi terminato e i vip condividono sui social gli ultimi scatti delle loro avventure intercontinentali come, l’avvocato e Presidente dei Deputati di ItaliaViva, Maria Elena Boschi. L’affascinante deputata, ha trascorso i suoi ultimi giorni di relax in Oman, in compagnia degli amici di sempre e del fratello Pierfrancesco. Tra mare e deserto, il gruppo ha trovato un fantastico modo per festeggiare il nuovo anno e incamerare l’energia necessaria per ricominciare ad affrontare la vita di tutti i giorni, che nel caso della Boschi, sarà piena di nuove sfide. Dalle foto che l’ex ministro del governo Renzi ha condiviso nel suo profilo Instagram, si nota subito la naturalezza e la semplicità, che caratterizzano lei e il suo viso. Truccata solo con il suo dolce sorriso, indossando una semplice maglietta e dei jeans, la deputata ci ha insegnato ... Leggi la notizia su cronacasocial

