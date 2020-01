Ecco chi è Sara Croce la nuova “Bonas” di Avanti un altro! Fidanzato, età e altezza (Di martedì 7 gennaio 2020) E’ appena iniziata la 9° stagione di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis in onda sulle reti Mediaset. Nel corso degli anni si sono succedute varie figure femminili al fianco del conduttore e quest’anno dopo Paola Caruso, Laura Cremaschi e Giada Papetti è la volta della bellissima Sara Croce. Sara Croce, 1,82m di altezza ha 21 anni ed è nata a Garlasco in provincia di Pavia. Il suo viso angelico non è nuovo al piccolo schermo. La bella Sara, infatti ha già ammaliato il pubblico partecipando alla trasmissione Ciao Darwin, condotta sempre da Paolo Bonolis con l’assistenza di Luca Laurenti, nel ruolo di Madre Natura. Inoltre, ricorderete sicuramente, la sua comparsa a Miss Italia nel 2017. La showgirl pavese è appassionata di sport, in particolare di equitazione. In passato è stata fidanzata con l’ex tronista Andrea Damante, ex Fidanzato della ... Leggi la notizia su cronacasocial

fattoquotidiano : Code A14, fino a 15 km di incolonnamenti: 3 ore e 40 minuti per percorrere Vasto-Ancona. Ecco chi può chiedere il r… - fattoquotidiano : REGIONALI CALABRIA Lega e massoneria a braccetto. Ecco chi c'è tra i candidati [di Lucio Musolino]… - lucatelese : Il concorso della #Azzolina: ecco la graduatoria e i punteggi per chi vuole capire se le accuse erano fondate o no. -