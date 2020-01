‘È stato il mio grande amore…’: Simona Ventura lo confessa, la verità sul noto cantante [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Simona Ventura innamorata persa di Miguel Bosé A distanza di più di un decennio Simona Ventura è tornata a pubblicare un suo libro. In questi giorni, infatti, è uscito ‘Codice Ventura’, un tuffo negli Anni Ottanta e Novanta per capire chi eravamo e chi siamo realmente. Di recente la nota conduttrice torinese a rilasciato una lunga intervista la magazine Voi facendo una confessione inattesa. In pratica la padrona di casa di Settimana Ventura ha detto che anni addietro era perdutamene innamorata di Miguel Bosé. Inoltre ha rivelato che all’età di 15 anni piangeva per lui e le sue canzoni. All’epoca il cantante spagnolo aveva un concerto a Torino e lei si è fatta accompagnare dalla madre per assistere alla sua performance. In più, quando ha condotto un’edizione di Un disco per l’estate, Miguel era uno degli ospiti. Quando lo ha avuto davanti lei si è ... Leggi la notizia su kontrokultura

