E’ morto Alessandro Cocco. Addio al «re dei presenzialisti tv» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alessandro Cocco Lutto nel mondo della tv, lo scorso 4 gennaio a 78 anni è morto Alessandro Cocco. Il nome e il cognome potrebbero non dirvi molto, ma basterà vedere una sua foto per riconoscere in quegli occhi chiari e nell’inconfondibile baffo il “re dei presenzialisti tv”. Sempre presente in maniera discreta nelle prime file dei programmi tv, Cocco vantava oltre 10.000 presenze tra il pubblico delle più svariate trasmissioni televisive e più di 33.000 passaggi tv. Numeri che gli avevano permesso di entrare ufficialmente nel Guinness World Records. Nato a Valdagno ma sin da giovanissimo trasferitosi a Gornate Olona in provincia di Varese, Alessandro Cocco aveva cominciato a lavorare come operaio, per poi avviare un’attività di fabbro in proprio. La passione per la tv arrivò da ragazzo, quando nel 1976 ricevette due biglietti per assistere alla trasmissione Schiaffo e Bacio ... Leggi la notizia su davidemaggio

