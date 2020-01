Douglas Costa ironico con un tifoso che ricordava la sua facilità ad infortunarsi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Siparietto simpatico su Twitter che vede protagonista Douglas Costa. La fragilità del campione bianconero è nota a tutti e vederlo in campo è sempre una gioia, ma talvolta i tifosi possono essere spietati. Così sotto un post che elogiava la prestazione del brasiliano un tifoso lo ha pungolato “Il problema è che domani in allenamento si farà male di nuovo” Quanto è bello vedere @DouglasCosta giocare a calcio. pic.twitter.com/sYCCRB5FWP — Juventus Fans (@juventusfans) January 6, 2020 Pronta è arrivata la risposta di Douglas Costa che con ironia ha risposto Domani no c’è allenamento hahahahaha — Douglas Costa (@DouglasCosta) January 6, 2020 L'articolo Douglas Costa ironico con un tifoso che ricordava la sua facilità ad infortunarsi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

