Dopo l’uccisione di Soleimani. Perché Trump vuole scatenare il caos? (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’omicidio del generale iraniano Soleimani in Iraq è stato un atto di terrorismo di stato, non un’azione di guerra formale né un’operazione di polizia internazionale decisa tra nazioni alleate. Uno stato sovrano dell’Occidente, con radicati valori democratici e liberali non può decidere di uccidere uno dei 3 esponenti governativi più in vista e massimo vertice militare di un altro stato sovrano mediorientale, seppure governato da una “teocrazia” e con forme di democrazia flebili e contestate. Il Diritto internazionale è stato stracciato con un semplice click remoto via Web. Le istituzioni internazionali, a salvaguardia della pace, della cooperazione mondiale e del rispetto delle Carte universali sono state svillaneggiate. Anche la parola data, le rassicurazioni pubbliche fatte da Trump ad inizio anno, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

