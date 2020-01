“Dopo l’incidente ho scoperto l’handbike e sono rinato. Ora sogno la Nazionale e le Olimpiadi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La vita di Dario Bartolotta, 37 anni, palermitano, è cambiata due volte: la prima, quando suo papà Salvatore, agente della scorta, il 29 luglio 1983 è stato ucciso dall’autobomba esplosa davanti l’abitazione del giudice Rocco Chinnici. La seconda quando nel 2012 un’auto lo ha investito in pieno mentre andava a lavoro in sella al suo motorino, lasciandolo paralizzato. All’inizio i medici non si sbilanciano e Dario, che è determinato, non riesce a stare in quel limbo. Vuole sapere come sta, quando potrà tornare a camminare, come sarà la sua vita. Le settimane passano tra riabilitazione e fisioterapia. Nei mesi successivi Dario indossa un esoscheletro che gli permette, finalmente, di raggiungere la sua autonomia. “Era pesante, ma io sognavo di potermi sposare sulle mie gambe”, ricorda. Il 22 agosto del 2014 Dario attraversa la navata del Duomo di Monreale in piedi, accanto a sua madre, per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

