Donna uccisa in agriturismo, fermato un dipendente: rapina da mille euro finita male (Di lunedì 6 gennaio 2020) fermato un uomo in relazione all'omicidio di Carla Quattri Bossi, la novantenne trovata morta ieri in un agriturismo nella periferia sud di Milano. Si tratta di un dipendente di origine bulgara della cascina, che nella notte avrebbe confessato: si sarebbe trattato di una rapina finita male, dal bottino di appena mille euro. Leggi la notizia su milano.fanpage

