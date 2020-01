DIRETTA Napoli-Inter, LIVE Serie A oggi: orario, canale tv, streaming, formazioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli e Inter si affronteranno questa sera (lunedì 6 gennaio, ore 20.45) nel posticipo della diciottesima giornata della Serie A di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Paolo dove si chiude questo turno di campionato, tornato protagonista dopo la sosta per le festività natalizie: l’Epifania porta in dote questo incontro di cartello assolutamente imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati, l’esito di questa sfida da brividi potrebbe essere determinante per il prosieguo dell’Intera stagione. L’Inter sarà impegnata in una trasferta davvero molto ostica e dovrà rispondere alla Juventus che nel pomeriggio incontrerà il Cagliari, i nerazzurri sono in piena lotta per lo scudetto e non possono permettersi passi falsi se vogliono battagliare con i Campioni d’Italia. Il Napoli deve invece cercare la giusta continuità per provare a ... Leggi la notizia su oasport

