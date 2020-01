DIRETTA Milan-Sampdoria, LIVE Serie A oggi: orario, canale tv, streaming, formazioni. Ibrahimovic titolare (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo la pausa natalizia torna in campo anche il Milan e lo fa nella delicatissima sfida contro la Sampdoria, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2020 di calcio. C’è grande curiosità per scoprire se Zlatan Ibrahimovic partirà da titolare o dalla panchina e nel caso se avrà l’opportunità di esordire. Una sfida molto importante per i rossoneri che se intendono lottare ancora per un piazzamento in zona Europa hanno la necessità di vincere. Dall’altro lato i blucerchiati sono in lotta per la salvezza e hanno bisogno di fare punti. Stefano Pioli si dovrebbe affidare al 4-3-3 con le quotazioni di Ibrahmovic in salita per partire titolare, al suo fianco molto probabilmente Suso e Calhanoglu. In mediana il solito trio composto da Kessie, Bennacer e Bonaventura. Claudio Ranieri, invece, dovrebbe scegliere il tradizionale 4-4-2 con la coppia offensiva composta ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : Domani è il giorno di #Ibrahimovic: dallo sbarco alle visite, seguitelo in diretta su @Gazzetta_it - Orsinisportnews : RT @Orsinisportnews: PROMO: MILAN vs SAMPDORIA!! Super cronaca live della partita!! IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO DALLE 14.40!! - sport_orsini : RT @Orsinisportnews: PROMO: MILAN vs SAMPDORIA!! Super cronaca live della partita!! IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO DALLE 14.40!! -