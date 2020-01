DIRETTA/ Bologna Fiorentina, risultato finale 1-1,: pareggio di Orsolini al 94'! (Di lunedì 6 gennaio 2020) DIRETTA Bologna Fiorentina, risultato finale 1-1: incredibile pareggio dei felsinei al 94', Orsolini risponde a Benassi nella 18' giornata della Serie A. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : In diretta dall’Antoniano di Bologna alla “Befana del Poliziotto” con gli amici del Sindacato Autonomo di Polizia.… - LegaSalvini : #Salvini: In diretta dall’Antoniano di Bologna alla “Befana del Poliziotto” con gli amici del Sindacato Autonomo di… - matteosalvinimi : In diretta da Bologna, forza @BorgonzoniPres! #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente ?? LIVE ??… -